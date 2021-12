Εξελίξεις για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα του Rust: Ενταλμα έρευνας για το τηλέφωνο του Άλεκ Μπάλντουιν

Με τον τρόπο αυτό, το δικαστήριο επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε μηνύματα που αντάλλασσε ο Μπάλντουιν με άτομο που μέχρι στιγμής δεν έχει κατανομαστεί.

«Οι ένορκοι ζητούν ένταλμα για την κατάσχεση και έρευνα του κινητού τηλεφώνου του Άλεκ Μπάλντουιν προκειμένου να διερευνηθεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τον θάνατο έρευνα θανάτου της Χαλίνα Χάτσινς», δήλωσαν σχετικά οι αστυνομικές αρχές.

A search warrant has been issued for Alec Baldwin's cell phone nearly two months after a shooting on the New Mexico set of 'Rust' killed the film's cinematographer and injured its director, court documents show. https://t.co/aWMwju2Z4a