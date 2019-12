Εξελίξεις στη Λιβύη: Ο στρατός του Χάφταρ μπαίνει στην Τρίπολη - Ο Ερντογάν στέλνει βοήθεια στον απελπισμένο Σάρατζ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σήμερα, το κέντρο ενημέρωσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ κατέλαβαν θέσεις κλειδιά στα νότια περίχωρα της Τρίπολης περιλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, που δεν λειτουργεί από το 2014 και ενός στρατοπέδου.

Οι δυνάμεις του LNA πήραν, επίσης, τον έλεγχο του δρόμου του αεροδρομίου, αφού ανάγκασαν σε οπισθοχώρηση τους πολιτοφύλακες που στηρίζουν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πρόσθεσε το κέντρο στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Βάσει της προόδου που ισχυρίζονται ότι έχουν καταγράψει, οι δυνάμεις του Χάφταρ βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 χλμ από το κέντρο της Τρίπολης.

Οι στρατιώτες του LNA περιπολούν τις συνοικίες "Hai Al-Zuhour" & Salah Al-Deen "στην πρωτεύουσα της Λιβύης Τρίπολη.

Παράλληλα οπαδοί του Xαφτάρ πανηγυρίζουν με βεγγαλικά για την προέλαση των δυνάμεων του LNA.

The Libyan people celebrating their army librations of their steers.

Let the #GNA see whom the people want .

Let #Turky see whom they are “saving”

Let the #militias now how much they are hated #Libya#Tripolipic.twitter.com/V4HBl0jIK3