Εξελίξεις στην εξαφάνιση Πετίτο: Το FBI συνέλαβε τους γονείς του συντρόφου της

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα που ταιριάζουν με την περιγραφή της αγνοούμενης Γκάμπι Πετίτο, στο Εθνικό Δάσος Μπρίτζερ Τέτον, όπου οι αρχές την αναζητούσαν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του FBI.

Ο Τσαρλς Τζόουνς, ανώτερος πράκτορας του FBI, έκανε την ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το βράδυ.

«Η πλήρης ιατροδικαστική ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί για να επιβεβαιώσει 100% ότι βρήκαμε την Γκάμπι, αλλά η οικογένειά της έχει ειδοποιηθεί για αυτή την ανακάλυψη», ανέφερε. Η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, είπε, ενώ οι αρχές εργάζονται για να επιβεβαιώσουν ότι η σορός είναι της Πετίτο. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Τέτον.

FBI arrest parents of Gabby Petito's fiancé Brian Laundrie after storming their home https://t.co/egCAs6ok93pic.twitter.com/w7EXO1l3u9