Εξερράγη ο πύραυλος Starship της SpaceX λίγο μετά την εκτόξευσή του - Βίντεο

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό» έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation