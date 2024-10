Έξι νέες κατηγορίες εναντίον του Diddy: «Μην το πεις σε κανέναν, αλλιώς θα εξαφανιστείς»

Οι δικηγόροι του Diddy αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, αναφέροντας σε δήλωση στο BBC ότι «δεν έχει επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν – ενήλικα ή ανήλικο, άνδρα ή γυναίκα».

«Με διάταξε απότομα να γδυθώ»

Ένας από τους κατηγόρους είπε ότι ήταν 16 ετών όταν παρακολούθησε ένα από τα πάρτι του στο Hamptons το 1998. Στη μήνυση, περιγράφει ότι ενθουσιάστηκε που έλαβε μια πρόσκληση στο πάρτι του Combs, το οποίο ήταν μια κορυφαία ετήσια εκδήλωση με διασημότητες.

Ο κατήγορος είπε ότι είδε αμέτρητες διασημότητες καθώς περπατούσε και έπεσε πάνω στον Diddy ενώ ήταν στο δρόμο για το μπάνιο. Είπε ότι άρχισε να μιλά με τον Combs για την είσοδο στη μουσική βιομηχανία, ενώ πήγαιναν σε κάποιο πιο ιδιωτικό μέρος. Ο κατήγορος ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Diddy τον διέταξε απότομα να γδυθεί.

Η μήνυση περιλαμβάνει μια φωτογραφία του ζευγαριού μαζί στο πάρτι με το πρόσωπο του εφήβου θολό.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο κ. Combs είπε ότι ήταν «μια ιεροτελεστία» και «η διαδρομή για να γίνεις σταρ».

