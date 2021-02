Έξι νεκροί στη συντριβή αεροσκάφους του μεξικανικού στρατού - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο Λίαρτζετ. Τα αεροσκάφη του τύπου έχουν δύο χειριστές και μπορούν να μεταφέρουν ως και εννέα επιβάτες, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Dramatic video shows rescue operation of Mexican Air Force Learjet following landing accident at El Lencero Airport in Mexico. https://t.co/I9PCFU5crDpic.twitter.com/lXUXM7gyFD