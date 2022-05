Έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον του ιρακινού Κουρδιστάν - Οι δύο έπληξαν διυλιστήριο

Όμως πηγή προσκείμενη στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας και πηγή στον τομέα του πετρελαίου ανέφεραν πως μέρος διυλιστηρίου του Καουεργκόσκ χτυπήθηκε από «δύο ρουκέτες», που προκάλεσαν «μικρές ζημιές» και πυρκαγιά που «τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο».

Τοπικός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι οι ρουκέτες έπεσαν περίπου πέντε χιλιόμετρα από το διυλιστήριο, ένα από τα σημαντικότερα σε αυτή την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή, βορειοδυτικά της Αρμπίλ, της πρωτεύουσας του Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία των Κούρδων, οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από την τοποθεσία Μπαρτέλα, στη γειτονική επαρχία Νινευή.

ERBIL, Kurdistan Region - At least six rockets landed in Erbil province’s Khabat district on Sunday night, with the rockets originating from Nineveh province, according to the Kurdistan Region’s Directorate General of Counter Terrorism (CTD). pic.twitter.com/dBQbmQKUXi