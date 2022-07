«Εξοργισμένος» από τη δολοφονία Άμπε δηλώνει ο Μπολσονάρου - Κηρύσσει τριήμερο εθνικό πένθος στην Βραζιλία

Ο Μπολσονάρο αποκάλεσε τον Άμπε, «έναν λαμπρό ηγέτη και σπουδαίο φίλο της Βραζιλίας», αναρτώντας μια φωτογραφία του ιδίου με τον Άμπε στο Twitter και κάλεσε «μια τέτοια αδικαιολόγητη αγριότητα» να τιμωρηθεί αυστηρά.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας συναντήθηκε με τον Άμπε πολλές φορές στη σύνοδο κορυφής των G20 στην Οσάκα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019 και ταξίδεψε στην Ιαπωνία για επίσημη επίσκεψη αργότερα εκείνο το έτος.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ιαπωνίας», τόνισε ο Μπολσονάρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο ιαπωνικό πληθυσμό στον κόσμο εκτός της Ιαπωνίας.

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629