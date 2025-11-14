Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στην Ελ Φάσερ του Σουδάν - Real.gr

Ειδική συνεδρίαση αφιερωμένη στην κατάσταση στην ελ Φάσερ του Σουδάν ξεκίνησε σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, μετά τις σοβαρές ανησυχίες για μαζικούς φόνους αφού η πόλη έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι χώρες μέλη του Συμβουλίου θα εξετάσουν προσχέδιο απόφασης το οποίο ζητεί την αποστολή ομάδας του ΟΗΕ στην ελ Φάσερ προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρονται να διέπραξαν οι ΔΤΥ και οι σύμμαχοί τους στην πόλη και να εντοπίσει τους δράστες τους.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να δράσει, σχολιάζοντας ότι μέχρι τώρα έχει περιοριστεί στα λόγια και ότι έχει υπάρξει «πολύ λίγη δράση».

Η διεθνής κοινότητα «πρέπει να αντισταθεί σε αυτές τις φρικαλεότητες – μια επίδειξη απροκάλυπτης σκληρότητας που χρησιμοποιείται για την υποδούλωση και τον έλεγχο ενός ολόκληρου πληθυσμού», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής.

«Ίχνη αίματος στο έδαφος της ελ Φάσερ φωτογραφήθηκαν από το διάστημα», υπογράμμισε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι «η κηλίδα στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας είναι λιγότερο ορατή, αλλά όχι λιγότερο καταστροφική».

«Σας παρακολουθούμε»

Παράλληλα προειδοποίησε τους δράστες αυτών των ωμοτήτων: «Οι ομάδες μου συγκεντρώνουν αποδείξεις για παραβιάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διώξεων (…) και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει επισημάνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

«Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση πρέπει να το γνωρίζουν: σας παρακολουθούμε και θα αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε ο Τουρκ.

Εξάλλου ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ ζήτησε να αναληφθεί δράση εναντίον των προσώπων και των εταιρειών «που τροφοδοτούν και επωφελούνται» από τον πόλεμο στο Σουδάν, ενώ προειδοποίησε για την αυξανόμενη βία στην επαρχία Κορντοφάν, γειτονική του Νταρφούρ, όπου οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι ΔΤΥ – που συγκρούονται με τον σουδανικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023– κατέλαβαν την ελ Φάσερ, τελευταίο προπύργιο του στρατού στην επαρχία Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, την οποία πλέον έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Έκτοτε σχεδόν 90.000 άμαχοι – άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τα τρία τέταρτα των οποίων είχαν ήδη εκτοπιστεί μία φορά,- αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ελ Φάσερ και τα περίχωρά της, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Μετά την πτώση της ελ Φάσερ οι μάχες επικεντρώνονται στην πλούσια σε πετρέλαιο γειτονική επαρχία Κορντοφάν, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Χαρτούμ και του Νταρφούρ.

Η Μπαμπανούσα, τελευταίο προπύργιο του στρατού στο δυτικό Κορντοφάν και στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικός κόμβος που συνδέει τη χώρα με το Χαρτούμ, είναι τις τελευταίες ημέρες θέατρο συγκρούσεων, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το AFP και το Vista map, μια εξειδικευμένη πλατφόρμα.

Η πόλη αυτή πολιορκείται εδώ και μήνες, όπως και η ελ Ομπέιντ, στο βόρειο Κορντοφάν, η Καντούγκλι και η Ντίλινγκ στο νότιο Κορντοφάν.

Προσχέδιο ανακοίνωσης

Το προσχέδιο ανακοίνωσης που εξετάζουν οι χώρες μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο έχει δει το Reuters, καταδικάζει με σφοδρότητα φόνους με εθνοτικά κίνητρα και τη χρήση του βιασμού από τις ΔΤΥ ως όπλου πολέμου.

Το προσχέδιο δεν φτάνει μέχρι να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για τον ρόλο εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να υποστηρίζουν τις ΔΤΥ, κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εξάλλου το προσχέδιο της ανακοίνωσης ζητεί τόσο από τους παραστρατιωτικούς όσο και από τον τακτικό στρατό του Σουδάν να επιτρέψουν να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της ελ Φάσερ.

Γυναίκες που έχουν διαφύγει από την πόλη έχουν καταγγείλει φόνους και συστηματικούς βιασμούς, ενώ άλλοι εκτοπισμένοι έχουν κάνει λόγο για αμάχους που δολοφονούνται στους δρόμους και γίνονται στόχος επιθέσεων με drones.