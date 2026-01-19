Έκτακτη Σύνοδος Kορυφής την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για τη Γροιλανδία - Real.gr

«Κλείδωσε» για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 19.00 η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ για τη Γροιλανδία.

Την σύγκλιση της Συνόδου είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως είχε τονίσει στο μήνυμά του, υπάρχει ισχυρή δέσμευση της ΕΕ ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», επισημαίνοντας την «ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Αναλυτικά το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής:

Ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Ενότητα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.

Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού.

Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες».