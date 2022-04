Έκτακτη ανακοίνωση του ECDC: Πόσα κρούσματα ηπατίτιδας έχουν καταγραφεί παγκοσμίως

Αυτή περιλαμβάνει περίπου 40 περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του ECDC Αντρέα Αμόν σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή ενημέρωση.

There are now estimated to be 190 cases worldwide of the unknown strain of #Hepatitis in children. Around 100 cases in the UK and a further 40 in EU/EEA, says @ECDC_EU director pic.twitter.com/ucXrGw80F0