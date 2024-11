Διάγγελμα Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα»

Έτσι, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει δοκιμές μάχης του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν.

«Σε συνθήκες μάχης, ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε, μεταξύ άλλων. Σε αυτή την περίπτωση, με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο χωρίς πυρηνικά."

