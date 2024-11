Έκτακτο διάγγελμα Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα»

Επίσης δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποκτήσει «στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα» ενώ ανέφερε ότι η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία.

Σε περίπτωση «κλιμάκωσης»,τόνισε, «θα απαντήσουμε συμμετρικά».

??The US made a mistake by violating the agreement on the elimination of long-range missiles. They transferred their missile systems to different regions of the world

