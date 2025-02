Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Νότια Καρολίνα - H πρώτη φετινή στις ΗΠΑ

Ο Μάριον Μπόουμαν είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 2002 για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του Κάντι Μάρτιν. Το θύμα πυροβολήθηκε και το πτώμα της είχε τοποθετηθεί στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, το οποίο ακολούθως πυρπολήθηκε.

Ο Μπόουμαν είχε παραδεχθεί ότι πούλησε ναρκωτικά στην 21χρονη κοπέλα, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία της. «Λυπάμαι πραγματικά για την Κάντι και την οικογένειά της, αλλά δεν τη σκότωσα εγώ», είχε δηλώσει σε μήνυμα που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο δικηγόρος του. «Δεν θέλω να με εκτελέσουν ή να με φυλακίσουν ισόβια για έναν φόνο που δεν διέπραξα», είχε ισχυριστεί.

South Carolina preparing to execute Marion Bowman Jr., the third inmate put to death since September https://t.co/YCtWQ5wCXTpic.twitter.com/BwtLJeOAfa