Εκτελέστηκε στο Ιράν άνδρας που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ - Real.gr

Εκτελέστηκε στο Ιράν άνδρας που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ
10:45, 07/01/2026
Εκτελέστηκε στο Ιράν άνδρας που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν άνδρα ο οποίος είχε κριθεί ένοχος στη δίκη του για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το SNN (Student News Network), προσθέτοντας πως ονομαζόταν Αλί Αρντεστανί.

