Εκτελέστηκε στο Ιράν άνδρας που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ - Real.gr

\u039f\u03b9 \u03b9\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b1\u03c1\u03c7\u03ad\u03c2 \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b1\u03bd \u03ac\u03bd\u03b4\u03c1\u03b1 \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03ba\u03c1\u03b9\u03b8\u03b5\u03af \u03ad\u03bd\u03bf\u03c7\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b4\u03af\u03ba\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03b5\u03af\u03b1 \u03c5\u03c0\u03ad\u03c1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0399\u03c3\u03c1\u03b1\u03ae\u03bb, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03b4\u03c9\u03c3\u03b5 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c4\u03bf SNN (Student News Network), \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b8\u03ad\u03c4\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03c9\u03c2 \u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b1\u03b6\u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u0391\u03bb\u03af \u0391\u03c1\u03bd\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03af.