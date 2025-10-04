Έκθεση στην Tate Britain για τη Λι Μίλερ, μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές φωνές του 20ου αιώνα - Real.gr

Με την πιο εκτενή αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην φωτογράφο Λι Μίλερ που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Πινακοθήκη Τέιτ (Tate Britain) στο Λονδίνο την τιμά ως μία από τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές φωνές του 20ου αιώνα.

Η Μίλερ ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στα τέλη της δεκαετίας του 1920 πέρασε πίσω από τον φακό και έγινε ηγετική φυσιογνωμία στις πρωτοποριακές σκηνές της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου και του Καΐρου.

Στην έκθεση «Lee Miller» θα παρουσιαστούν έργα από το σύνολο της καριέρας της, από τη συμμετοχή της στον γαλλικό σουρεαλισμό μέχρι τη φωτογραφία μόδας και τις εικόνες της από τον πόλεμο.

Εξερευνώντας τις καλλιτεχνικές της συνεργασίες, η έκθεση θα ρίξει επίσης φως σε λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου της, όπως οι αξιοσημείωτες εικόνες της από το αιγυπτιακό τοπίο της δεκαετίας του 1930.

Η έκθεση στην Tate Britain επικεντρώνεται στην ιδιότητά της ως ταλαντούχας και πολύπλευρης φωτογράφου που επιδίωκε τον πειραματισμό. Η Λι Μίλερ ενδιαφερόταν για τη φωτογραφία την περίοδο που ήταν μοντέλο και εμφανιζόταν στα εξώφυλλα της βρετανικής και αμερικανικής Vogue. Μέσω φιλίας με τον φωτογράφο της Vogue, Έντουαρντ Στάιχεν, η Μίλερ γνώρισε τον Μαν Ρέι και του πρόσφερε τις υπηρεσίες της ως μαθητευόμενη – εκείνος αρνήθηκε ευγενικά καθώς έφευγε για διακοπές. Εκείνη τον ακολούθησε. Η προσωπική και επαγγελματική σχέση τους που προέκυψε καθορίστηκε από τεχνικούς πειραματισμούς.

Αφού πέρασε ένα διάστημα στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη η Μίλερ παντρεύτηκε τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Αζίζ Ελουί Μπέι και μετακόμισε στο Κάιρο. Οι φωτογραφίες της εκεί συνοψίζουν τον πλάγιο, εντελώς μοναδικό τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το θέμα της. Απαθανάτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας σε προφίλ, εστιάζοντας στη σκιά της, καθώς αυτή διασχίζει την πόλη από κάτω.

Με περίπου 250 vintage και μοντέρνες φωτογραφίες, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται πρώτη φορά, η έκθεση αποκαλύπτει το ποιητικό όραμα και το ατρόμητο πνεύμα της Μίλερ.

Η Μίλερ γεννήθηκε το 1907 στο Πουκίπσι της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Αρχικά σπούδασε ζωγραφική και σκηνογραφία, αλλά όταν ήταν επαγγελματίας μοντέλο αποφάσισε να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Η έκθεση της Tate Britain παρακολουθεί το ταξίδι της από το μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη, όπου φωτογραφήθηκε από διάσημες προσωπικότητες όπως ο Σεσίλ Μπίτον και ο Έντουαρντ Στάιχεν, έως το έργο πίσω από τον φακό στο Παρίσι, όπου μετακόμισε το 1929.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην πρωτοποριακή σουρεαλιστική ταινία του Ζαν Κοκτώ Le Sang d’un poète 1930, αποσπάσματα της οποίας παρουσιάζονται στην έκθεση, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Tate Britain.

Η Μίλερ μετακόμισε στο Λονδίνο το 1939 με το ξέσπασμα του πολέμου και γρήγορα έγινε κορυφαία φωτογράφος μόδας για τη βρετανική Vogue. H έκθεση παρουσιάζει και το ευρηματικό της έργο που δημιουργήθηκε στο σπαρασσόμενο από τις επιθέσεις Λονδίνο, όπως τα έργα «You willn’t lunch in Charlotte Street today» (1940) και «Fire Masks» (1941) μεταφέρουν το πάθος και τον παραλογισμό της πόλης εν καιρώ πολέμου.

Η Μίλερ έγινε μια από τις λίγες διαπιστευμένες γυναίκες πολεμικές ανταποκρίτριες, καταγράφοντας όχι μόνο τη συμβολή των γυναικών στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά και οδυνηρές σκηνές από την πρώτη γραμμή, καθώς και την καταστροφή και τις στερήσεις στις κοινότητες μετά την απελευθέρωση σε όλη τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, τη Δανία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2026.