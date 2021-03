Έκθεση από το Πεντάγωνο για τα UFO έχει λεπτομέρειες που θα είναι «δύσκολο να εξηγηθούν» - Τι λέει πρώην διευθυντής Μυστικών Υπηρεσιών

Οπως αναφέρει η USA Today, ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος των εθνικών μυστικών υπηρεσιών άφησε να εννοηθεί ότι μια επερχόμενη κυβερνητική έκθεση για τα UFO θα περιλαμβάνει πληροφορίες «που δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν».

Ο Ράτκλιφ ανέφερε έχουν θεαθεί UFO σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ σ' αυτές τις θεάσεις περιλαμβάνονται κινήσεις "για τις οποίες εμείς δεν διαθέτουμε την τεχνολογία".

"Υπάρχουν πολλά περισσότερα περιστατικά από αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχαρακτηριστεί και όταν μιλάμε για θεάσεις, μιλάμε για αντικείμενα που έχουν δει οι πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή για εικόνες που έχουν καταγραφεί από τους δορυφόρους και οι ενέργειές τους είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν, κινήσεις που είναι δύσκολο να αντιγραφούν, για τις οποίες εμείς δεν διαθέτουμε την τεχνολογία. Ή για ήχους που ταξιδεύουν ξεπερνώντας το φράγμα του ήχου χωρίς να υπάρχει ηχητική έκρηξη" επεσήμανε ο Ράτκλιφ.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...

