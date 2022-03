Έκτη ημέρα πολέμου στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα - Αναφορές για ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα, συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Κίεβο

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!».

«Βρίσκομαι στο γραφείο μου για να συντονίσω τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να ξυπνήσετε σε μια πόλη σχετικά ειρηνική», πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν «ήρεμοι και προσεκτικοί» και να μη βγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE

«Μην κάνετε επιθετικά διαπραγματεύσεις με κανέναν και μην προκαλείτε συγκρούσεις με αντιπάλους σας (...) Δεν πρόκειται για μάχη, πρόκειται για πόλεμο. Και ο πόλεμος κερδίζεται με λογικές ενέργειες και με ψυχραιμία», συμπλήρωσε.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο που τράβηξαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χερσώνα που δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν στην πόλη των 290.000 κατοίκων.

Πάνω από 70 ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό βάσης στην πόλη Οχτίρκα

Τουλάχιστον εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε βάση στην πόλη Οχτίρκα, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, τη Δευτέρα, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, μέσω Facebook.

??At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit.

This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky. pic.twitter.com/IpgtumwjIS