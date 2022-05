Έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Τι προβλέπει

Παράλληλα, μπαίνουν στη μαύρη λίστα της Ευρώπης αξιωματικοί που συμμετείχαν στις θηριωδίες της Μαριούπολης και της Μπούτσα.

Επιπλέον θα απαγορευτεί σε τρία ρωσικά κανάλια να μεταδίδονται στην Ευρώπη.

Το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν:

Today we are presenting the sixth package of sanctions.

First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.

We know who you are.

