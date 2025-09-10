Έκρυθμη κατάσταση στο Νεπάλ: 22 νεκροί στις διαδηλώσεις - Πυρπόλησαν τη Βουλή και σπίτια πολιτικών - Βίντεο - Real.gr

Ανεξέλεγκτες είναι οι αντικυβερνητικές αντιδράσεις στο Νεπάλ, καθώς οι διαδηλωτές καίνε και σπίτια πολιτικών.

Όπως αναφέρουν περιφερειακά ΜΜΕ, η Ρατζιαλάξμι Τσιτρακάρ, σύζυγος του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού του Νεπάλ, Τζαλανάθ Κανάλ, κάηκε ζωντανή, έχοντας παγιδευτεί μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 22, ενώ 209 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο, με τους 186 να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες.

😱This is what the Presidential Palace in Nepal looks like now Or rather, what’s left of it after the fire. The local portal Online Khabar reports that the building housed key offices and departments — including the Prime Minister’s offices. All important documents were… pic.twitter.com/QVFuHQTY4v — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Μάλιστα, το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους. Παράλληλα, κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κρίση, προκαλώντας ζημιές, λεηλασίες και εμπρησμούς σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

«Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν τον στρατό σε αυτή την προσπάθεια», προστίθεται, με τη δέσμευση ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις «κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης».

Αιματηρά επεισόδια με δεκάδες νεκρούς -Το Κοινοβούλιο τυλίχθηκε στις φλόγες

Νωρίτερα, εικόνες από την περιοχή έδειχναν φωτιές και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο του Κοινοβουλίου, ενώ πλήθη πολιτών έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά. Στο εξωτερικό του κοινοβουλίου έχουν γραφτεί με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.

Το κύμα οργής κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε μετά τα αιματηρά επεισόδια της Δευτέρας. Στο στόχαστρο βρέθηκε και το συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού.

The situation in Nepal is spiraling out of control: ministers who failed to flee are being chased and beaten in the streets by angry crowds. Government buildings, the Hilton hotel, and lavish residences of officials are in flames. The protests were fueled primarily by rampant… https://t.co/eV5A2qUyxk pic.twitter.com/KogX7K1ysT — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Oι Αρχές είχαν ανοίξει πυρ εναντίον πλήθους νέων διαδηλωτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, σε ένα από τα πιο εκτεταμένα ξεσπάσματα κοινωνικής αναταραχής που έχει ζήσει η χώρα της Νότιας Ασίας τα τελευταία χρόνια.

Αβεβαιότητα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού του Νεπάλ λόγω των ακραίων αντιδράσεων της GenZ

Εν μέσω χάους, ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Η αποχώρηση του πρωθυπουργού, χωρίς σαφή διάδοχο, άφησε τη χώρα σε καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας. Παράλληλα, αρκετοί ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να αναιρέσει, έφεραν στο επίκεντρο την Generation Z.

Η γενιά αυτή, που περιλαμβάνει εφήβους και νέους στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας των 20, έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες πρόσφατες πολιτικές κινητοποιήσεις στην Ασία.

Στις περισσότερες, οι νέοι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά, την κοινωνική ανισότητα, την ανεργία και την έλλειψη οικονομικών προοπτικών.