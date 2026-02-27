Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο: Πληροφορίες για έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες - Real.gr

Ένα τραμ εκτροχιάστηκε νωρίτερα στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Σύμφωνα με το δίκτυο skytg24, το τραμ ξέφυγε από τις γραμμές για άγνωστη έως τώρα αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο.

Στη συνέχεια φέρεται να ανατράπηκε, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός άνδρα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ εκτελούσε τη διαδρομή από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia. Στο σημείο επιχειρεί μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων.