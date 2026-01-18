Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Real.gr

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Ο λόγος του εκτροχιασμού φέρεται να είναι η σύγκρουση με άλλο τρένο, ενώ σύμφωνα με το Reuters, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα.

«Στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση στο Adamuz της Κόρδοβα, υπάρχουν τραυματίες», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας της Ανδαλουσίας στο X.

Ένα από τα τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη όταν εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούνταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης στο ατύχημα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.