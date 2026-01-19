Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - «Σαν ταινία φρίκης» - Real.gr

Quantcast
Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - «Σαν ταινία φρίκης»
Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – «Σαν ταινία φρίκης»

07:22, 19/01/2026
Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – «Σαν ταινία φρίκης»

  • Τουλάχιστον 39 νεκροί, ανάμεσά τους και ο μηχανοδηγός, καθώς και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Ανταμούθ της Κόρδοβας, το βράδυ της Κυριακής.
  • Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «τρομερή» και τόνισε ότι τα αίτια παραμένουν άγνωστα, με την επιτροπή διερεύνησης να αναλαμβάνει τη διαλεύκανσή τους.
  • Πλάνα από την ισπανική τηλεόραση δείχνουν πλήθος ασθενοφόρων και σωστικών συνεργείων να επιχειρούν, ενώ επιβάτες περιέγραψαν τη σκηνή ως «ταινία φρίκης» και «σεισμό».
Βαρύς είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με την El Pais, τουλάχιστον 39 νεκροί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα, περισσότεροι από 150 άνθρωποι νοσηλευόμενοι, ανάμεσά τους 24 σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας γύρω στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της ανδαλουσιανής πόλης.

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, ο Ισπανός υπουργός τόνισε επανειλημμένα ότι παραμένουν άγνωστα και ότι τη διαλεύκανσή τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων, διαβεβαιώνοντας πως η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη «συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές» που επιχειρούν επιτόπου.

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Ο απολογισμός θεωρείται πως είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς: νωρίτερα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για ανθρώπους παγιδευμένους στους συρμούς.

Πάντως αργότερα ο υπουργός Μεταφορών Πουέντε διαβεβαίωσε πως «όλοι» όσοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια «απομακρύνθηκαν» από τους δυο συρμούς.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς».

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.

Πέδρο Σάντσεθ: Νύχτα βαθιάς οδύνης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

