Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία - Aναφορές για δεκάδες τραυματίες - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στη Λισαβόνα όπου το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Σύμφωνα με το CNN Portugal, υπάρχουν περίπου 20 τραυματίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν υπάρχουν νεκροί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.