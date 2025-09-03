Quantcast
Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία - Aναφορές για δεκάδες τραυματίες - Real.gr
Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία – Aναφορές για δεκάδες τραυματίες

21:14, 03/09/2025
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στη Λισαβόνα όπου το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Σύμφωνα με το CNN Portugal, υπάρχουν περίπου 20 τραυματίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν υπάρχουν νεκροί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

