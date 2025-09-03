Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία – Τουλάχιστον 15 νεκροί - Real.gr

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός του εκτροχιασμού τελεφερίκ σε τουριστική περιοχή της Λισαβόνας, όπως μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση επικαλούμενη διασώστες που έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής των υπηρεσιών παροχής άμεσης βοήθειας, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων που απεγκλωβίστηκαν ήταν ξένοι τουρίστες, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα θρηνεί», είπε ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας Κάρλος Μοέδας.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.

ΑΠΕ-ΜΠΕ