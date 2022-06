Εκτροχιασμός τρένου στο Ιράν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Isna δείχνουν ένα βαγόνι που έχει ανατραπεί και άλλα τέσσερα να έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iribnews, το δυστύχημα σημειώθηκε στην έρημο, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μασχάντ και Γιαζντ.

A train going from Mashhad, NE #Iran to the central province of Yazd was derailed when it hit an excavator near the track. State-run media have reported 17 dead/35+ injured, some critically.

The death toll can increase. pic.twitter.com/QWZIw72hFl