Εκτροχιασμός τρένου στo Mιζούρι: Τουλάχιστον 3 νεκροί, δεκάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Ο συρμός, ο οποίος εκτελούσε δρομολόγιο από το Λος Άντζελες (Καλιφόρνια) στο Σικάγο (Ιλινόι), «εκτροχιάστηκε όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο φορτηγό σε επίπεδη διάβαση» στο Μέντον, στο βόρειο Μιζούρι, χθες Δευτέρα στις 13:42 (τοπική ώρα· 21:42 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Amtrak σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Several cars on an Amtrak train in Missouri flipped onto their sides after the train collided with a dump truck that was obstructing a public crossing. Multiple people have died and at least 50 were injured. This is a developing story. pic.twitter.com/HKaJ0ApPLH