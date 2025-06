Ελ Σαλβαδόρ: Κατασχέθηκαν 6,3 τόνοι κοκαΐνης στον Ειρηνικό - 17 συλλήψεις - Real.gr

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την κατάσχεση 6,3 τόνων κοκαΐνης και τη σύλληψη 17 υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, σε τέσσερις επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι επιχειρήσεις, τις οποίες ο Μπουκέλε χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου», διεξήχθησαν στο διάστημα μεταξύ 2 και 10 Ιουνίου, σε απόσταση περίπου 1.000 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της χώρας. Ακινητοποιήθηκαν πέντε σκάφη στα οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι. Σε τέσσερα από αυτά βρέθηκαν ναρκωτικά των οποίων η αξία υπολογίζεται σε 157,4 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

🚨🇸🇻 BUKELE’S NAVY SEIZES $157M IN COCAINE FAR OFF COAST

El Salvador’s National Navy just landed one of the biggest drug busts in its history.

Between June 2 and 10, in a mission nearly 1,000 nautical miles from shore, forces seized 6.3 tons of cocaine worth over $157.4… pic.twitter.com/TpiFs53DL6

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 20, 2025