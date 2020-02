Ελ Σαλβαδόρ: Επιπλέον 1.400 στρατιωτικοί για επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μπουκέλε, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο, απαίτησε να εγκριθεί από το κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο που εισηγήθηκε η χώρα να δανειστεί 109 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει καλύτερο εξοπλισμό για την αστυνομία και τον στρατό στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των βίαιων συμμοριών.

El Salvador's finance minister says the Bukele administration is seeking a deal with opposition lawmakers to end the country's political crisis https://t.co/i0BkXDCdao