Ελ Σαλβαδόρ: Οπλισμένοι στρατιώτες εισέβαλαν στη Βουλή προκειμένου να πιέσουν να εγκριθεί δάνειο για τις δυνάμεις ασφαλείας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο 38χρονος Μπουκέλε καθισμένος στη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου ένωσε τα χέρια του για να προσευχηθεί, όπως δήλωσε, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να επιδείξουν υπομονή απέναντι στους βουλευτές πολύ λίγοι εκ των οποίων ήταν παρόντες στη χθεσινή, ειδική συνεδρίαση.

«Αν αυτοί οι ξεδιάντροποι δεν εγκρίνουν το σχέδιο (...) θα σας καλέσω ξανά εδώ την Κυριακή», τόνισε ο Μπουκέλε στους υποστηρικτές του στη διάρκεια συγκέντρωσης χθες έξω από το κοινοβούλιο, την ώρα που αποχωρούσε από το κτίριο.

Οι βουλευτές του Ελ Σαλβαδόρ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα για να συζητήσουν τις προτάσεις του προέδρου, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μάριο Πόνσε, σε μια ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης της κατάστασης.

Incredible and unsettling pictures from friends in El Salvador as President Bukele has militarized the legislative assembly. This is not what Salvadorans voted for last year. US and intl community must stand up for democracy and against this attempted usurpation of power. pic.twitter.com/a6TeCSZfpi