Ελβετία: Αρκετοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα κοντά στο Τσέρματ

«Λίγο μετά τις 14.00, σήμερα 1/4/2024, μια χιονοστιβάδα σημειώθηκε στον τομέα εκτός πίστας στο Ρίφελμπεργκ (Τσερμάτ). Παρασύρθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες», έγραψε η αστυνομία.

Καμία άλλη πληροφορία δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Major avalanche in Zermatt now - several people feared to be trapped- let's hope there are no victims #Zermatt#Riffelberg video by @Alpenweerman#Lawine#Lawinenniedergangpic.twitter.com/YTf8bAQr2p