Ελβετία: Η Βέρνη επέστρεψε στο Ιράκ τρία αρχαιολογικά πολιτιστικά αγαθά «μεγάλης σημασίας»

Αυτά τα τρία αντικείμενα της Μεσοποταμίας, ηλικίας μεταξύ 1700 και 2800 ετών, κατασχέθηκαν το 2023 στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στο καντόνι της Γενεύης.

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτισμού εξηγεί ότι πρόκειται για δύο μεγάλα ασσυριακά ανάγλυφα του 8ου αιώνα π.Χ., που προέρχονται από τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο Νιμρούντ-Καλχού, και για ένα κομμάτι βασιλικής προτομής του 2ου και 3ου αιώνα από την αρχαία πόλη Χάτρα (τοποθεσίες που βρίσκονται στο σημερινό Ιράκ, στην περιοχή της Μοσούλης).

Τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν και καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια επίσημων ανασκαφών το 1846-47, το 1959 και το 1976. "Στη συνέχεια έφυγαν παράνομα από το Ιράκ υπό συνθήκες και σε ημερομηνία που παραμένουν άγνωστες", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για την πέμπτη επιστροφή αντικειμένων στο Ιράκ από την Ελβετία από το 2005, "και μακράν τη σπουδαιότερη".

Οι δύο χώρες είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της UNESCO του 1970 που αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την απαγόρευση και την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, η κληρονομιά της Μεσοποταμίας συγκαταλέγεται στις πλέον απειλούμενες κατηγορίες των ιρακινών πολιτιστικών αγαθών. Επί του παρόντος, η UNESCO έχει εγγράψει τρεις τοποθεσίες του Ιράκ στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας Χάτρα.

Τα αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στο Ιράκ, αλλά προβάλλονται σε μια εξαιρετική έκθεση που είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 7 Ιουνίου.

