Ελβετία: H τελευταία φωτογραφία 64χρονης πριν μπει στον θάλαμο Sarco για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία

«Η 64χρονη γυναίκα κοιτάζει τη Sarco, λίγο πριν μπει μέσα στον θάλαμο» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Βάσει των όσων αναφέρει το δημοσίευμα, η γυναίκα που ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βάλει «τέλος» στη ζωή της με αυτόν τον τρόπο: «Ξεκίνησε τη διαδικασία θανάτου της πατώντας ένα κουμπί. Ο αέρας αντικαταστάθηκε με νιτρικό άζωτο μειώνοντας σε θανάσιμα επίπεδα το οξυγόνο σε μόλις ένα λεπτό. Το νιτρικό άζωτο δεν είναι δηλητηριώδες. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε από υποξία, δηλαδή την έλλειψη οξυγόνου».

Το προφίλ του «Δρ. Θανάτου» που κατασκεύασε τη Sarco

Ο σχεδιαστής της κάψουλας Sarco που κατασκευάστηκε στην Ολλανδία είναι ο 77χρονος Φίλιπ Νίτσκε, γιατρός αυστραλιανής καταγωγής ο οποιος ζει στις «Κάτω Χώρες» την τελευταία δεκαετία.

Ο Νίτσκε ασχολείται με το project αυτό από το 2012. Παράλληλα, έχει ιδρύσει το κίνημα «Exit International», μέλη του οποίου αναζητούν την καλύτερη μέθοδο για έναν... αξιοπρεπή θάνατο που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι.

«Ο θάνατος της γυναίκας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το κίνημα του δικαιώματος στον θάνατο» που αριθμεί 30.000 μέλη, δήλωσε ο Νίτσκε.

Ο ίδιος ο 77χρονος, διεξήγαγε αρκετές φορές προσωπικούς ελέγχους της Sarco με τελευταίο αυτό του Μαΐου. Τότε, ο Νίτσκε μπήκε στην κάψουλα και έμεινε μέσα σε αυτή για πέντε λεπτά φορώντας μια μάσκα όξυγόνου ενώ ο θάλαμος γέμιζε με νιτρικό άζωτο.

Εκτός από τη γυναίκα, το «παρών» στη μακάβρια διαδικασία (ολοκληρώθηκε στις 4:01 το απόγευμα της Τρίτης) έδωσε ο Φλόρινα Βίλετ, διευθυντής της εταιρείας Last Resort, ο οποίος και ανέλαβε την επίβλεψη όσων συνέβησαν.

