Ελβετία: Νεκρός εντοπίστηκε ένας από τους αγνοούμενους από τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα - ΒΙΝΤΕΟ

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, μια ιταλόφωνη ορεινή περιοχή στο καντόνι Γκριζόν.

Το χωριό Σορτέ ήταν από εκείνα από επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, με πολλά σπίτια και οχήματα να παρασύρονται, με την εικόνα του χωριού να μοιάζει με κατεστραμμένο τοπίο.

«Τις προηγούμενες ώρες εντοπίσαμε ένα πτώμα», είπε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίλιαμ Κλοτέρ της αστυνομίας του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ένα γειτονικό χωριό.

Πρόκειται για έναν άνδρα, είπε, υποδεικνύοντας ότι το σώμα μεταφέρθηκε στο νερό για περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα.

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι επιχειρήσεις έρευνας ξεκίνησαν ξανά σήμερα, με την ελπίδα να βρεθούν τα άλλα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Αλλά όσο περνούν οι ώρες, «η πιθανότητα να τους βρούμε ζωντανούς είναι μικρή», σημείωσε ο Κλοτέρ.

