Ελβετία: «Σπάει» την ουδετερότητα χρόνων και τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που ανήρτησε στο προφίλ της στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Alexandrine Bouilhet, η Ελβετία αποφάσισε να υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά των Ρώσων που εμπλέκονται στην εισβολή και να «παγώσει» τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Μάλιστα, η Ελβετία ενέκρινε επίσης οικονομικές κυρώσεις με άμεση ισχύ κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν και του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ενόψει της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση στις 28 Φεβρουαρίου να εγκρίνει τα πακέτα κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ στις 23 και 25 Φεβρουαρίου. Η Ελβετία επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και τον λαό της. Θα διανείμει προμήθειες για τους ανθρώπους που έχουν καταφύγει στην Πολωνία» δήλωσε η κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας την προσφορά της να μεσολαβήσει στη διαμάχη.

Ουσιαστικά αυτή τη στάση την είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Ελβετός πρόεδρος, Ινιάτσιο Κάσις, σε δηλώσεις του την Κυριακή: «Είναι πολύ πιθανό η Ελβετία να ακολουθήσει τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Τόνισε, ωστόσο, πως η ουδετερότητα της χώρας πρέπει να διατηρηθεί και είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της για τη διπλωματία, εάν οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στα σύνορα της Λευκορωσίας δεν επιτύχουν, για παράδειγμα με την επίτευξη ανακωχής.

Επίσης, η Ελβετία επιβάλλει «απαγορευτικό στα ταξίδια, κλείνει τον εναέριο χώρο της και ''παγώνει'' τα υπάρχοντα των Ρώσων αξιωματούχων, κλείνοντας το τελευταίο κενό που υπήρχε στην Ευρώπη για πολιτικούς και ολιγάρχες», έγραψε ο δημοσιογράφος Ντέρεκ Σκάλι.

Switzerland introduces Russian sanctions mirroring EU restrictions, imposing travel bans, closing air space and freezing assets of Russian nationals - closing the last gap on the map of Europe for politicians and oligarchs @IrishTimesWorld