Ελβετία: Τα πρώτα «ναι» στον γάμο για όλους στη χώρα

Η Αλίν και η Λορ, που έφθασαν με 12 φίλους στο Δημαρχιακό Μέγαρο, κρατούσαν η μια το χέρι της άλλης κατά τη διάρκεια της τελετής και αντάλλαξαν ευχές που συνόδευσαν με τις αναμνήσεις της πολύχρονης σχέσης τους και της αγάπης τους.

"Με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι είστε επίσημα παντρεμένες", δήλωσε η Μαρί Μπαρμπέ-Σαπουί, η δήμαρχος της Γενεύης που ήθελε να τελέσει αυτοπροσώπως αυτό τον πρώτο ιστορικό γάμο.

Οι δύο νεόνυμφες φιλήθηκαν, όπως το θέλει η παράδοση, υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

#SWITZERLAND: #LGBT couples rushing to get married now that it's legal: #EqualMarriage#mariagepourtous#ehefurallehttps://t.co/LMIpJ9Utv0