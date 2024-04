Ελβετία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα κοντά στο Τσερμάτ

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του καντονιού του Βαλέ, η χιονοστιβάδα σημειώθηκε το απόγευμα σε περιοχή εκτός πίστας, στο Ρίφελμπεργκ. Είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστεί άλλος ένας, ανακοίνωσε.

Shortly after 2 p.m today there was an avalanche in the variant area on Riffelberg in Zermatt, Switzerland. The avalanche resulted in three fatalities and one person injured. Search operations have been halted for the day.pic.twitter.com/SeVssHwuy4