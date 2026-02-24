Ελεύθερος με εγγύηση ο Πίτερ Μάντελσον - Συνεχίζεται η έρευνα για εμπλοκή στο σκάνδαλο Επστάιν - Real.gr

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο 72χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου σε διεύθυνση στο Κάμντεν και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση, ενώ είχαν προηγηθεί έρευνες σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας.

Ο Μάντελσον εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) και επέστρεψε στο σπίτι του στο βόρειο Λονδίνο. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Η σύλληψη του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία με την οποία είχε συλληφθεί και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου την προηγούμενη μια εβδομάδα. Άλλωστε το όνομα του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν από την πρώτη στιγμή.

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους επιφανείς πολιτικούς των Εργατικών στην Βρετανία. Υπήρξε πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρώην Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Αρχικά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε ανακοινώσει ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

Η σύλληψή του έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ως ύποπτου για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Έρευνες για διαρροή κυβερνητικών πληροφοριών

Η αστυνομία ερευνά τον Μάντελσον σχετικά με ισχυρισμούς ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν για περίπου 15 χρόνια. Δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σύλληψή του έγινε τέσσερις ημέρες αφότου ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ , ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, συνελήφθη σε ξεχωριστή υπόθεση ως ύποπτος για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 ώρες κράτησης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Ο Μάντελσον υπηρέτησε σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις υπό προηγούμενες κυβερνήσεις των Εργατικών και ήταν πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον μέχρι που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον απέλυσε τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλία με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο περιείχαν περισσότερες εκρηκτικές αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν, τον οποίο κάποτε αποκαλούσε «τον καλύτερό μου φίλο».

