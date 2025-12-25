Ελεύθερος με όρους ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ - Real.gr

Σε αναταραχή βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Φενέρμπαχτσε, λόγω της σύλληψης του προέδρου της, Σανεντίν Σαράν, με σοβαρές κατηγορίες για ναρκωτικά.

Ο Σαράν συνελήφθη χθες από τις τουρκικές αρχές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των οπαδών, που κατέβηκαν στους δρόμους και τα έβαλαν με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, σήμερα ο πρόεδρος της Φενέρ αφέθηκε ελεύθερος, αλλά θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση και με υποχρέωση να εμφανίζεται στο τμήμα δυο φορές την εβδομάδα.

Αυτό αναφέρει ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο οποίος τόνισε πως ο Σαράν έχει παραπεμφθεί σε δίκη.

🚨 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran, haftada 2 gün imza verecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 25, 2025



Πηγή: Filathlos.gr