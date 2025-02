Ελεύθεροι άλλοι τρεις Ισραηλινοί όμηροι - 36χρονος συναντήθηκε με τη σύζυγο και το παιδί του που γεννήθηκε όσο ήταν στα χέρια της Χαμάς

Έπειτα από 498 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν, 46 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι στη Χαν Γιούνις (νότια).

Εμφανίστηκαν σε καλύτερη κατάσταση από τους τρεις αποστεωμένους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι μία εβδομάδα νωρίτερα.

Προτού παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και μεταφερθούν από τον στρατό στο Ισραήλ, οι τρεις όμηροι οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα, περιτριγυρισμένοι από μαχητές, της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οι τρεις άνδρες αναγκάστηκαν να πουν λίγες λέξεις μέσω μικροφώνου, στα εβραϊκά, ενώπιον του πλήθους που πλαισιωνόταν από ενόπλους όπως συμβαίνει σε κάθε απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Οι τρεις Ισραηλινοί, που αναμένεται να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ (νότιο Ισραήλ) κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Από τα 251 άτομα που είχαν οδηγηθεί τότε στη Γάζα, 70 εξακολουθούν να κρατούνται, εκ των οποίων τουλάχιστον 35 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται απόψε στο Ισραήλ. Αναμένεται να συναντήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είπε ότι θέλει να εργαστεί με τους Αμερικανούς συμμάχους του προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι "το ταχύτερο δυνατό", ενώ η Χαμάς κάλεσε την Ουάσινγκτον να "αναγκάσει" το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Οι Αϊγυπτιοι και οι Καταριανοί μεσολαβητές έχουν πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, μετά τις απειλές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες να αναστείλει τις απελευθερώσεις ομήρων και του Ισραήλ, να επαναλάβει τον πόλεμο, με το κάθε στρατόπεδο να κατηγορεί το άλλο για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Στο Τελ Αβίβ, Ισραηλινοί παρακολούθησαν απευθείας τις απελευθερώσεις στη Γάζα σε μεγάλες οθόνες, ανάμεσα σε προσευχές, αγκαλιάσματα και δάκρυα χαράς.

Η σύζυγος του 36χρονου Αμερικανοϊσραηλινού Ντεκέλ-Χεν Σαγκί, που γέννησε το τρίτο τους παιδί δύο μήνες μετά την απαγωγή του συζύγου της, τον υποδέχθηκε σε στρατιωτική βάση στο νότιο Ισραήλ.

This Valentine’s Day holds new meaning for Sagui Dekel Chen and his wife Avital as they are finally reunited. Love is stronger than terrorism.?? pic.twitter.com/adKJitmM4g