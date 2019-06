Ελικόπτερο έπεσε σε κτήριο στο Μανχάταν - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη ενός κτιρίου.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH