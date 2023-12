Έληξε η ανακωχή, σφοδρές μάχες στη Γάζα - Νετανιάχου: Η Χαμάς δεν συμφώνησε να απελευθερώσει κι άλλους ομήρους, εκτόξευσε ρουκέτες

Η Χαμάς δεν απελευθέρωσε όλες τις γυναίκες ομήρους, όπως είχε συμφωνηθεί, και επίσης εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, επισημάνθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου.

«Με την επανάληψη των μαχών υπογραμμίζουμε: η ισραηλινή κυβέρνηση είναι προσηλωμένη να επιτύχει τους στόχους του πολέμου - να απελευθερώσει τους ομήρους μας, να εξαλείψει τη Χαμάς και να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ απειλή για τους κατοίκους του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στο μεταξύ, καλά πληροφορημένη πηγή σχετικά με τις διαβουλεύσεις, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρά την επανάληψη των μαχών στο πεδίο. "Οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συνεχίζονται", τόνισε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, έπειτα από μια νύχτα εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Εξάλλου η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρου (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα πως διευκόλυνε την απελευθέρωση και τη μεταφορά στη Ραμάλα 19 παλαιστίνιων κρατουμένων από ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Ο αριθμός που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΕΣ περιλαμβάνει μόνον αυτούς για την απελευθερώση των οποίων είναι άμεσα αρμόδια η ΔΕΕΣ.

Αυτός ο ουδέτερος οργανισμός με έδρα την Ελβετία ήταν αρμόδιος για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές βάσει των όρων της προσωρινής εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισράηλ και τη Χαμάς, η οποία έληξε.

Η επταήμερη ανακωχή, που ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και παρατάθηκε δύο φορές, επέτρεψε την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα με αντάλλαγμα δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διευκόλυνε την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε ο στρατός.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

