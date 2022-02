Ελισάβετ: Να λάβει τον τίτλο της βασίλισσας η Καμίλα, όταν ο Κάρολος ανέβει στον θρόνο

«Είναι ειλικρινής μου επιθυμία, όταν έρθει η ώρα, η Καμίλα να ονομάζεται Βασιλική Σύζυγος καθώς συνεχίζει το βασιλικό της έργο», επεσήμανε η Ελισάβετ.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, επί χρόνια εραστές, παντρεύτηκαν το 2005 σε μια πολιτική τελετή στο Ουίνδσορ. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι «τα λόγια της Αυτής Μεγαλειότητας τους συγκίνησαν και τους τίμησαν».

Η κίνηση της Ελισάβετ αντικατοπτρίζει και τη γενικότερη αποδοχή της θέσης της Καμίλας στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Οι εφημερίδες ταμπλόιντ δεν την στοχοποιούν πλέον, όπως έκαναν επί μία δεκαετία μετά τον θάνατο το 1997 της πρώτης συζύγου του Καρόλου, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η Καμίλα, ο τίτλος της οποίας τώρα είναι δούκισσα της Κορνουάλης, πλέον εκπροσωπεί τακτικά τη βασιλική οικογένεια στο πλευρό του Καρόλου σε επίσημες εμφανίσεις.

Σε όλη την ιστορία της Βρετανίας η σύζυγος ενός βασιλιά λαμβάνει συνήθως τον τίτλο της Βασιλικής Συζύγου. Όταν παντρεύτηκαν είχε αποφασιστεί επισήμως ότι η Καμίλα θα χρησιμοποιούσε τον τίτλο της Πριγκιπικής Συζύγου, αν ο Κάρολος γινόταν βασιλιάς.

Εξάλλου χθες Σάββατο ξεκίνησαν και οι εορτασμοί για την 70η επέτειο από την άνοδο της Ελισάβετ στον θρόνο. Η Βρετανίδα μονάρχης κάλεσε μέλη της τοπικής κοινότητας στην οικία της στο Σάντριγχάμ, στην ανατολική Αγγλία.

Η βασίλισσα, που εμφανίστηκε χαμογελαστή και φορώντας ένα ανοικτό μπλε φόρεμα, έκοψε μια τούρτα που είχε φτιάξει ένας κάτοικος της περιοχής, την ώρα που μια ορχήστρα έπαιζε το τραγούδι «Congratulations», αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

«Είμαι αιώνια ευγνώμων και νιώθω ταπεινή μπροστά στην αφοσίωση και την αγάπη που συνεχίζετε να μου δείχνετε», επεσήμανε στην επιστολή της προς του Βρετανούς.

Η Ελισάβετ δεν προοριζόταν να γίνει βασίλισσα της Βρετανίας όταν γεννήθηκε. Αυτό συνέβη επειδή ο θείος της, ο Εδουάρδος ο Η’ παραχώρησε τον θρόνο στον αδελφό του και πατέρα της Ελισάβετ επειδή θέλησε να παντρευτεί μια διαζευγμένη Αμερικανίδα, την Ουάλις Σίμπσον.

Το 2015 η Ελισάβετ ξεπέρασε τη βασίλισσα Βικτόρια ως η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας.

Οι εορτασμοί αυτού του Σαββατοκύριακου αποτελούν πρελούδιο μιας πιο μεγαλειώδους τελετής στις αρχές Ιουνίου για τον εορτασμό των 70 χρόνων της Ελισάβετ στον βρετανικό θρόνο, όταν η κυβέρνηση θα κηρύξει και επιπλέον ημέρα αργίας.

Όμως η ίδια η βασίλισσα δήλωσε ότι αυτή η επέτειος αποτέλεσε για την ίδια μια ευκαιρία να σκεφτεί.

«Είναι μία ημέρα την οποία, ακόμη και έπειτα από 70 χρόνια, θυμάμαι τόσο για τον θάνατο του πατέρα μου, του βασιλιά Γεωργίου Στ’, όσο και για την αρχή της βασιλείας μου», έγραψε στην επιστολή της.

«Καθώς τιμούμε αυτή την επέτειο, μου προσφέρει ικανοποίηση να ανανεώσω τη υπόσχεση που έδωσα το 1947, ότι η ζωή μου θα είναι πάντα αφοσιωμένη στην υπηρεσία σας», τόνισε απευθυνόμενη στους Βρετανούς.

This is pretty major. Queen Elizabeth has let it be known that she’d like Camilla to be known as Queen Camilla, when Charles becomes King.

Mistresses have been made Queens before, of course. But after all the drama of the Diana years, this is quite a moment. pic.twitter.com/75jLNdrSIp