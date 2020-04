Έλληνας καθηγητής στο Γιέιλ: Δεύτερο κύμα κορωνοϊού το φθινόπωρο

Ο Έλληνας καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Παθολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής και διευθυντής στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Φυσιολογίας στο Γέιλ, συζητώντας με τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού JAMA (Journal of the American Medical Association), Χάουαρντ Μπάχνερ στην εκπομπή «Conversations with Dr. Bauchner», ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδημιών και των κοινωνικών πτυχών της πανδημίας της COVID-19.