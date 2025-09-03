Έλον Μασκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Το σχόλιο του μεγιστάνα για το δημογραφικό - Real.gr

Ο Έλον Μασκ εκφράζει ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και προβλέπει το θάνατό της.

Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» την είδηση ότι πάνω από 700 σχολεία στη χώρα μας έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης, ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε ως εξής:

«Τhe death of Greece».

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν ο Έλον Μασκ έχει ασχοληθεί ειδικά με την Ελλάδα για το θέμα της υπογεννητικότητας.

«Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση» έγραφε χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 2024 ενώ πέντε μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, εξέφραζε την έκπληξή του για το γεγονός ότι στη χώρα μας ήταν διπλάσιος ο αριθμός των θανάτων σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων.