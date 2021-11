Έλον Μάσκ: Δίνω 6 δισ. δολάρια αν μου αποδείξετε ότι μπορούν να λύσουν την παγκόσμια πείνα

Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων (WFP), Ντέιβιντ Μπίνσλεϊ δήλωσε στο twitter πως μία μικρή ομάδα δισεκατομμυριούχων θα μπορούσε να αναλάβει την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας με ένα κλάσμα της περιουσίας της, και ο Έλον Μασκ δίνει τη δική του απάντηση.

«Έξι δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν 42 εκατομμύρια ανθρώπους που κυριολεκτικά θα πεθάνουν αν δεν κάνουμε κάτι. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο» δήλωσε στο CNN ο Μπίσλεϊ, αναφερόμενος ειδικότερα στον Μασκ και τον Μπέζος.

Ο Μασκ δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση και, όπως είπε σε tweet του, αν το WFP, χρησιμοποιώντας διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες, μπορεί να περιγράψει ακριβώς πώς 6 δισ. δολάρια θα λύσουν την παγκόσμια πείνα, θα πουλήσει μετοχές της Tesla αμέσως και θα το κάνει. Όπως πρόσθεσε, όμως, οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ανοιχτές, για να δει το κοινό ακριβώς πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα.

Fact check: ?? 2% of @elonmusk's wealth is $6B ?? In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"? _ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Ο Μπίνσλεϊ απάντησε στον Μασκ πως «Ο τίτλος δεν είναι ακριβής. 6 δισεκατομμύρια δολάρια δεν θα λύσουν την πείνα στον κόσμο, αλλά θα αποτρέψουν τη γεωπολιτική αστάθεια, τη μαζική μετανάστευση και θα σώσουν 42 εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα της πείνας.»

.@elonmusk! Headline not accurate. $6B will not solve world hunger, but it WILL prevent geopolitical instability, mass migration and save 42 million people on the brink of starvation. An unprecedented crisis and a perfect storm due to Covid/conflict/climate crises. — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Και συνέχισε: «Αντί για tweets, επιτρέψέ μου να σου δείξω. Μπορούμε να συναντηθούμε οπουδήποτε -Στη Γη ή στο Διάστημα - αλλά προτείνω να το κάνουμε στο πεδίο, όπου μπορείς να δεις τους ανθρώπους του WFP, τις διαδικασίες και την τεχνολογία σε λειτουργία. Θα φέρω ένα σχέδιο και θα γίνουν όλα με ανοιχτα βιβλία.