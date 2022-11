Έλον Μασκ για ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Ψηφίστε τους Ρεπουμπλικάνους»

Ειδικότερα ο Μασκ στην ανάρτησή του έγραψε:

«Προς ανεξάρτητους ψηφοφόρους: Η κοινή εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως προτείνω να ψηφίσετε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική. Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί δεν ψηφίζουν ποτέ την άλλη πλευρά, επομένως οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος είναι επικεφαλής».

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.