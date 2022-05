Έλον Μασκ: Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από αεροσυνοδό στο ιδιωτικό του τζετ - Τι απαντά

Ισχυρισμούς που ο Μασκ διαψεύδει κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το θέμα «είναι πολιτικά υποκινούμενο» και χαρακτηρίζοντάς το «ποταπό». Πιστεύει ότι οι κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που αποκαλύφθηκαν χθες από το Insider ήταν μία «απεχθής» επίθεση με πολιτικό κίνητρο εν μέσω της εξαγοράς του Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech