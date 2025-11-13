Ελβετία: 3,79 εκατ. ευρώ για διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία - Real.gr

Μια διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού στο Βατερλώ, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού η εκτίμηση του οίκου Sotheby’s κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλώ, στο σημερινό Βέλγιο, μετά την συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.