Quantcast
Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα - Real.gr
real player

Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

03:00, 03/10/2025
Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές στη Γενεύη της Ελβετίας οι οποίοι διαμαρτύρονταν το βράδυ της Πέμπτης για την αναχαίτιση από το Ισραήλ της νηοπομπής Global Sumud Flotilla (GSF) που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιγράφοντας ένα αίσθημα καύσου στα μάτια και δυσκολίας στην αναπνοή.

Η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου από τις ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Γενεύη και Βέρνη, καθώς και σε πόλεις της Ιταλίας και της Κολομβίας.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν περίπου 40 σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επέβαιναν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αυτόπτη μάρτυρα στη Γενεύη έδειχνε μια μεγάλη στήλη λευκού καπνού σε δρόμο γεμάτο διαδηλωτές, που υποδήλωνε ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε όχημα της αστυνομίας με κανόνι νερού να επιχειρεί να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλάνα που μετέδωσε η ελβετική τηλεόραση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Γενεύη δήλωσε ότι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι. «Υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε σε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού», υποστήριξε. Διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά ορισμένοι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προκάλεσαν βανδαλισμούς με γκράφιτι.

Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία, αν και οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ογκώδεις διαδηλώσεις αναμένονται σε αρκετές μεγαλουπόλεις, αλλά δεν είναι σύνηθες να χρειάζεται να καταφύγουμε στη χρήση τέτοιων μέτρων καταστολής», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Reuters δείχνουν ρίψη φωτοβολίδων μέσα στο πλήθος, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στο κέντρο της Γενεύης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα - Εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή ζητά η οικογένεια

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα - Εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή ζητά η οικογένεια

00:40 03/10
Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

01:20 03/10
Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στα βορειοανατολικά - Μήνυμα 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο 

Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στα βορειοανατολικά - Μήνυμα 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο 

00:20 03/10
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

01:30 03/10
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

02:00 03/10
Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

01:40 03/10
Σπείρα με εικονικά τιμολόγια: Οι διάλογοι που «έκαψαν» πρόεδρο, παρουσιαστή και επιχειρηματία

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια: Οι διάλογοι που «έκαψαν» πρόεδρο, παρουσιαστή και επιχειρηματία

13:02 02/10
Γιώργος Λιάγκας: Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς στο καμαρίνι – «Είναι μόνος του»

Γιώργος Λιάγκας: Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς στο καμαρίνι – «Είναι μόνος του»

19:07 02/10

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο

Ο Τραμπ «παραίτησε» τον διευθυντή του Μουσείου Αϊζενχάουερ που αρνήθηκε να δωρίσει σπαθί στον βασιλιά Κάρολο

04:00 03/10
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

03:30 03/10
Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

Ελβετία: Δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Γενεύη για την αναχαίτιση από το Ισραήλ του διεθνούς στόλου για τη Γάζα

03:00 03/10
ΗΠΑ: Η FAA εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Η FAA εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον

02:30 03/10
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φρεγάτες Belharra - Σήμερα η ψήφισή του

02:00 03/10
Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

Πούτιν: «Άμεση αντίδραση της Ρωσίας αν προκληθεί από την Ευρώπη» - Τι είπε για ΗΠΑ-Γάζα

01:40 03/10
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

01:30 03/10
Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, «Καλυψώ» και νόμο περί ευθύνης υπουργών

01:20 03/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved